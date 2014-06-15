Генсек ОБСЕ решительно осудил уничтожение украинского самолета

О такой позиции генсека ОБСЕ сообщается на странице организации в Твиттере.

”Генсек ОБСЕ Занниер о сбитом украинском самолете с десятками погибших: ”Я решительно осуждаю насилие, всеобъемлющий диалог является единственным путем вперед”, - написано на странице.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Сегодня же в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранения. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода ”Азовсталь”.

В воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничникам, которые погибли сегодня во время проведения антитеррористической операции.