Сегодня в Украине день траура по погибшим военным

Сегодня, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничникам, погибшим сегодня во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, такое решение принял глава государства Петр Порошенко.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"В воскресенье я объявляю день траура по нашим военным. Это большая потеря не только для семей погибших, но и для целой страны. Украина в скорби, но мы решительно продолжаем борьбу за мир", – подчеркнул Порошенко.

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"Все, кто причастен к циничному террористическому акту такого масштаба, обязательно будут наказаны. Украине нужен мир. Однако террористы получат адекватный ответ", – заявил глава государства.

Президент поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также поручил Кабинету министров оказать помощь семьям погибших.

Как говорится в Указе Президента Украины № 527/2014 «Об объявлении в Украине дня траура», в связи с трагической гибелью военнослужащих 14 июня 2014 года, с целью почтения памяти всех военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава - участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, которые погибли, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и памяти мирных жителей, ставших жертвами террористов на востоке Украины, в Украине 15 июня объявлено днем траура.

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Согласно указу, в день траура в 12 часов на всей территории Украины память погибших будет почтена минутой молчания.

Президент поручил в день траура приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также отменить развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

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В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на околице города, вблизи завода "Азовсталь".