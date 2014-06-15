Подбитый боевиками Ми-24 эвакуировали и обещают починить

14 июня украинские военные в ходе проведения мероприятий антитеррористической операции эвакуировали вертолет бригады армейской авиации Ми-24, который на прошлой неделе совершил вынужденную посадку после обстрела террористами.

После осмотра вертолета стало понятно, что выстрел из ПЗРК попал в верхнюю часть машины, повредив двигатель и лопасти. Как утверждают военные авиаторы, уже примерно через неделю эта винтокрылая машина вернется в строй.

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На прошлой неделе вертолет Ми-24 совершил вынужденную посадку в поле между украинским блокпостом и позициям боевиков неподалеку Семеновки, что в пригороде Славянска. Экипаж вертолета сразу эвакуировали украинские военные, а вот винтокрылую машину пришлось оставить. Все это время ее охраняло одно из определенных подразделений. Несколько дней продолжалась подготовка к эвакуации. 13 июня во время выдвижения к месту вынужденной посадки, колонна украинских военных, в которой был тяжелый кран для эвакуации, попала в засаду и была обстреляна. Во время боя было ранено семь военнослужащих. Особенно жестко обстреливали кран, что свидетельствует о заранее подготовленной засаде.

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Во время подъема вертолета с поля на дорогу, террористы начали минометный обстрел. При профессиональном огневом противодействии противнику Ми-24 был эвакуирован.