В Киеве почтили память легендарного летчика-истребителя Ивана Кожедуба

Представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общественности и ветераны почтили память легендарного аса.

Справка. Маршал авиации Иван Никитович Кожедуб (8 июня 1920, Ображиевка, Сумщина – 8 августа 1991, Москва) – летчик-истребитель. Трижды Герой Советского Союза.

Награды:

Трижды Герой Советского Союза (04.02.1944, №1472; 19.08.1944, №36; 18.08.1945, №3); Кавалер двух орденов Ленина; Кавалер семи орденов Красного Знамени; Кавалер ордена Александра Невского; Кавалер ордена Отечественной войны I степени; Кавалер двух орденов Красной Звезды; Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени; Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; Кавалер ордена Боевого Красного знамени МНР; медалями.

Почетный гражданин городов: Сумы, Шостка, Чугуев, Купянск, Бельцы (Молдова), Калуга (Россия) и других.

Почтение памяти:

Бронзовый бюст Кожедуба установлен на родине летчика, в селе Ображиевка.

Его Ла-7 (бортовой №27) экспонируется в музее ВВС в пгт Монино (Московская обл.).

Также именем Ивана Кожедуба назван парк в городе Сумы, у входа установлен памятник летчику.

Улица на жилмассиве Игрень, г. Днепропетровск (Украина) – улица Кожедуба.

Имя трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба носит Харьковский университет Воздушных Сил.

Шосткинский химико-технологический колледж имени Ивана Никитовича Кожедуба.

8 мая 2010 года памятник Кожедубу открыт в Парке Славы, в Киеве.

8 июня 2010 года в городе Шостка в ознаменование 90-летия Кожедуба был установлен бюст возле музея Ивана Кожедуба.

12 ноября 2010 года памятник Кожедубу был установлен в Харькове, на территории Харьковского университета Воздушных Сил.

1 июня 2013 года вступило в силу решение городского совета Луцка о переименовании улицы Чкалова в улицу Ивана Кожедуба.