93-я отдельная механизированная бригада - чемпион 6-го армейского корпуса по летнему армейскому биатлону

В соревнованиях, которые проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне, приняли участие более 50 военнослужащих армейского объединения в категориях командир взвода-роты, а также срочники и военнослужащие службы по контракту.

По условиям соревнований, каждому участнику эстафеты предстояло быстрее пробежать дистанцию ​​три тысячи метров, а на рубеже открытия огня 10-ю одиночными выстрелами из АК-74 набрать максимальное количество баллов. В первом забеге это делали из положения стоя, во втором - с колена, в третьем - лежа. В случае промаха участник эстафеты "наказывался" штрафными десятью секундами.

В ходе напряженной борьбы титул чемпиона армейского объединения получила команда 93-й отдельной механизированной бригады. Вторую ступеньку пьедестала заняла команда отдельного разведывательного батальона. Почетное третье место у команды отдельного линейно-узлового полка связи. Возглавляли команды победителей майор Николай Воловик и старшие лейтенанты Максим Почтарев и Юрий Ванько.

В индивидуальном зачете лучший результат показали командир мотострелковой роты лейтенант Александр Теплый и заместитель командира разведывательного взвода старший сержант Евгений Ковалев.

После завершения соревнований победители чемпионата были награждены медалями и грамотами командования армейского объединения.