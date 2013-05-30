Украинские миротворцы встретили профессиональный праздник в небе Конго

В этот день два экипажа украинского Ми-24 совершили перелет из международного аэродрома города Энтеббе до аэродрома города Гома. Полетное задание выполнили командиры экипажей ударных вертолетов полковник Владимир Пастухов и подполковник Роман Дубинецкий.

Как отметил штурман отдельного вертолетного отряда подполковник Виктор Викторовский, за три часа авиационная техника преодолела четыреста двадцать километров воздушного пути в условиях горного и водного рельефа местности.

– Эти вертолеты готовы к выполнению задач Миссии ООН в полном объеме, в следующей ротации каждый из них налетает в Африканском небе около 700 часов, – отметил он.

Тем временем на аэродроме города Гома другая пара украинских Ми-24 была поднята в небо для выполнения полетов в пределах провинции Северное Киву. Таким образом, налет ударных вертолетов Ми-24 в течение одного дня составил более десяти часов. Всего же в течение выполнения заданий отдельным вертолетным отрядом Миссии ООН в ДР Конго экипажи второй ротации осуществили около двух сотен полетов и провели в африканском небе более четырех сотен часов.

Стоит отметить, что в этот же день в базовом лагере командир отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил их за службу миру. В целом по случаю Международного Дня миротворцев ООН в ДР Конго было отмечено более двадцати украинских миротворцев.