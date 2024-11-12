Ранее о необходимости поддержки Украины высказался действующий британский премьер и ряд других европейских лидеров.

Великобритании, возможно, придется отправить войска в Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование, когда придет на пост президента. Об этом в интервью GB News заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для того, чтобы Россия не угрожала другим европейским государствам. По мнению Джонсона, если Украина падет, это приведет к "еще большей угрозе на наших границах, границах европейского континента везде, где демократии сталкиваются с Россией".

Бывший премьер-министр особенно подчеркнул потенциальные риски для стран Балтии и Грузии, предположив, что поражение Украины будет иметь далеко идущие последствия для всей Европы. Он также предупредил, что в таком случае расходы Британии на оборону значительно возрастут по сравнению с текущей поддержкой Украины.

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Джонсон отметил, что последствия украинского поражения выйдут за пределы Европы, повлияв на безопасность на Тихоокеанском театре и в Южно-Китайском море.

"В [команде] Дональда Трампа слышно много разных голосов, и есть фронт Республиканской партии, на самом деле довольно много из них, которые придерживаются неправильной позиции в отношении Украины", - сказал он.

Он раскритиковал некоторых республиканцев за то, что они "очарованы Владимиром Путиным" и имеют "какой-то странный фанатский взгляд на Путина".

В Европе не готовы покинуть Украину

Как писал УНИАН, британский премьер Кир Стармер будет требовать у Байдена $20 миллиардов для Украины до прихода Трампа. Речь идет о выполнении обещания перед Украиной о кредите в 50 миллиардов долларов.

Также мы рассказывали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает сильную Украину залогом безопасности его собственной страны. Он признал, что до сих пор Европа очень несерьезно относилась к собственной безопасности, и пришло время изменить это.

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