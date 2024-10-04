По словам бывшего премьера Британии, мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер.

Российский правитель Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп. Такое предположение в интервью The Telegraph высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер, при этом "непредсказуемости Трампа" было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной:

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп истолкует нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка".

Джонсон считает, что одним из достоинств Трампа является его абсолютная непредсказуемость, и это одна из причин, почему он смотрит "на то, как он на самом деле вел себя в иностранных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем".

"Он выдворил 60 российских шпионов. Он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был жестче в отношении КСИР, а потом дал украинцам ракету Javelin", - говорит политик.

Он также отметил, что Украине не стоит бояться нового президентства Трампа, поскольку борьба Украины является абсолютно экзистенциальной за свободу и демократию в Европе, "и если Украина упадет, это будет абсолютная катастрофа".

"И он (Трамп - УНИАН) это понимает. Я не думаю, что он захочет войти в историю как парень, который начал свой второй президентский срок не тем, что сделал Америку великой, а тем, что снова сделал Советский Союз великим. Все человеческие учреждения нуждаются в лидере. В мире лидером является Америка. И, на мой взгляд, мир становится счастливее и процветающим, когда у вас есть сильная Америка и сильный лидер, и когда люди чувствуют, что некий порядок поддерживается", - резюмировал Джонсон.

Последние заявления Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался отговорить российского правителя Путина от вторжения в Украину, но тот боялся, что ракеты НАТО полетят на Москву. Об этом политик рассказал в готовящихся мемуарах "Unleashed", которые будут издавать частями.

Как пишет Джонсон, никто не планировал предоставлять Киеву натовские ракеты, но Путин не верил этому и считал, что "вряд ли понадобится много времени", чтобы ракета, запущенная из Украины, поразила российскую столицу.

Вас также могут заинтересовать новости: