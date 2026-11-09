Глава Nvidia признал роман с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая: реакция Трампа

Совет директоров уже приступил к собственному расследованию.

Летом 2024 года генерального директора Nvidia Дженсена фотографировали в баре на Тайване рядом с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Теперь в США считают, что эта женщина работала на главную спецслужбу Китая, а сам Хуанг признал, что изменил жене. Об этом сообщают The New York Times и Axios.

Как пишет The New York Times, прошлой весной среди высокопоставленных чиновников администрации Трампа ходила служебная записка с разведданными об Элис Хуанг. В ней говорилось, что она шпионила в пользу Министерства государственной безопасности Китая – главной разведывательной службы страны. Несмотря на одинаковую фамилию, женщина не является родственницей главы Nvidia.

По данным газеты, Элис Хуанг завербовали, чтобы она собирала информацию о Дженсене Хуанге. Пекин хотел больше узнать об американских чипах для искусственного интеллекта. Кроме того, через нее, вероятно, пытались повлиять на Nvidia, чтобы компания добивалась разрешения продавать Китаю свои самые мощные чипы.

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Как отмечает издание, американские спецслужбы как минимум год вели электронную слежку за женщиной, имеющей гражданство Китая. Трампа еще в прошлом году проинформировали о ее отношениях с главой Nvidia, но президент решил ничего не предпринимать.

До сих пор неизвестно, когда именно они познакомились. Как пишет газета, в 2024 году, примерно тогда, когда появилась их совместная фотография, компания Элис Хуанг Megaspeed начала закупать современные ИИ-чипы на миллиарды долларов. Megaspeed строит центры обработки данных в Юго-Восточной Азии, а затем сдает их вычислительные мощности китайскому интернет-гиганту Alibaba. По данным издания, таким образом Китай обходным путем получает доступ к чипам Nvidia, которые США запретили продавать туда напрямую.

В посольстве Китая назвали публикацию The New York Times "необоснованной" и "ничем иным, как клеветой на Китай".

Как напоминает газета, Хуанг годами призывал правительство США разрешить продавать Китаю ИИ-технологии. По его мнению, так американские компании создали бы конкуренцию китайскому гиганту Huawei и замедлили бы его развитие. В 2025 году он убедил Трампа отменить запрет и разрешить Nvidia продавать Китаю менее мощный чип. Впоследствии они договорились о продаже второго по мощности чипа компании, а США получают с этих продаж 25%.

После этих публикаций Хуанг сам признал роман в письме к сотрудникам Nvidia. Как сообщает Axios, издание получило черновик этого письма.

"Я должен попросить прощения у своей семьи и у всех вас. Я был неверен своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Тому, что я сделал, нет оправдания", – признался глава Nvidia.

По его словам, он берет на себя "полную ответственность" за случившееся. Хуанг также признал, что подвел сотрудников компании, совет директоров и акционеров.

Реакция Трампа

В тот же вечер на защиту Хуанга встал Дональд Трамп. Журналисты спросили президента, возьмет ли он главу Nvidia с собой в азиатское турне на следующей неделе.

"Не знаю, но я бы его точно взял", – ответил Трамп.

Скандал президент США прокомментировал коротко: "Я не слышал, чтобы он сделал что-то плохое. У него было дело с кем-то, но, знаете ли, так делают все", – добавил Трамп.

Как отмечает Axios, с тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, Хуанг стал одним из его любимых бизнесменов и часто появляется на мероприятиях в администрации. Более того, он ездил с президентом в Китай даже после того, как Трамп получил записку с предупреждением об этой связи.

Тем временем критика лишь усиливается. Несколько конгрессменов требуют проверок, а инвесторы опасаются, что скандал бросит тень на весь рынок искусственного интеллекта.

Китай строит собственную индустрию чипов

Напомним, ранее сообщалось, что китайский физик Да Бо 13 лет выведывал секреты производства микросхем у США и Японии. Он работал в японском Национальном институте материаловедения, а в 2022 году участвовал в совместном проекте с американской компанией Lam Research. Так он получил доступ к технологиям производства 3-нанометровых чипов на тайваньском заводе TSMC. Впоследствии Да Бо вернулся в Китай вместе со всей командой и возглавил работу в китайском центре разработки чипов.

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