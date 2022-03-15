В РФ адвокаты не могут найти задержанную за антивоенный плакат журналистку

Сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в кадр в прямом эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. За это ее задержали. Пока неизвестно где она и что ей грозит.

Официальной информации о задержании Овсянникова пока нет, однако по данным российских СМИ, Следственный комитет РФ уже начал доследственную проверку, передает Би-би-си.

В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России").

Это новая уголовная статья, экстренно принятая после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину. За "публичное распространение" информации о военных действиях "с использованием своего служебного положения" предусмотрен штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Административное дело против Овсянниковой возбуждать не стали - полиция сразу передала дело в СКР. По административным статьям в марте было составлено несколько сотен протоколов в отношении людей, выступавших против войны. Уголовное дело им грозит в случае повторного привлечения к административной ответственности.

До утра с Овсянниковой не было никакой связи. Местонахождение журналистики остается по-прежнему неизвестным, сообщил телеграм-каналу "Можем объяснить" адвокат Анри Цискаришвили. Адвокаты думали, что она находится в ОВД "Останкино" или в отделении полиции на территории самого телевизионного комплекса, но там адвокатам найти ее не удалось. Таким образом, она находится в неизвестном месте уже больше полусуток.

У Овсянниковой двое детей.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта Овсянникова появилась в кадре в прямом эфире новостной программы "Время". Она встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим "остановить войну" и "не верить пропаганде". Режиссер не сразу переключился на другой сюжет, а телеведущая невозмутимо продолжила читать текст по суфлеру.

Позже стало известно, что Овсянникова перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, записала обращение. В нем она назвала то, что сейчас происходит в Украине, "преступлением", а Россию "страной-агрессором". Ответственность за происходящее она возложила на президента России Владимира Путина.

Кроме того, она сообщила, что последние годы работала на "Первом канале" и что ей "стыдно за это", поскольку она "позволяла говорить ложь с экрана телевизора".

"Первый канал" заявил, что проводит служебную проверку. "В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - говорится в заявлении пресс-службы канала.

Андреева позже выложила видео, в котором она, очевидно, комментирует произошедшее и свое поведение во время эфира: "Что бы ни случилось, стой как скала".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову: "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны".

С того момента, как личность Овсянниковой стала известна, она получила огромное число комментариев с благодарностью на своей странице в "Фейсбуке" на украинском, русском и английском языках.