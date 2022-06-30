Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о разрыве дипломатических отношения с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

Об этом говорится в заявлении МИД, внешнеполитическое ведомство решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать т. н. "независимость" оккупированной Россией части Донбасса.

"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также сказано, что в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

В ответ на этот недружественный акт Сирии в отношении Украины, Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

В МИД заявляют, что рассматривают это решение Сирии о признании как недружественный акт в отношении Украины, Посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

"Нет сомнений, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 июня, Сирия признала "независимость" так называемых "ЛДНР". В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что вскоре установят дипломатические отношения с псевдореспубликами.

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