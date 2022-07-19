На этом направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

Украинские воины нанесли значительные потери и заставили оккупантов отступить в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки на Донецком направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

Враг осуществлял артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Мпорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку Верхнекаменского.

Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

Напомним, военные РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию без объявления войны. Российские власти назвали действия войск своей страны "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства.

Противники обстреливали из различного вооружения и военную, и гражданскую инфраструктуру. Жертвами врагов только в одном Мариуполе Донецкой области стали более 20 тысяч человек.

В конце июня Владимир Путин говорил, что конечной целью действий войск России на нашей земле якобы является "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России". Врагам не удалось захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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