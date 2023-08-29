Главной темой переговоров станет экспорт зерна из Украины и обсуждение новой формулы "зернового соглашения".

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября.

Как сообщает турецкий телеканал Habertürk, главной темой переговоров станет экспорт зерна из Украины и обсуждение новой формулы "зернового соглашения".

Эту формулу, как отмечается, постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, который на прошлой неделе посетил Украину и скоро должен прибыть на переговоры в Москву.

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После этого, как говорится в сообщении, Анкара обсудит варианты из ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".

Экспорт зерна и позиция Турции

8 июля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что настаивает на продлении зерновой сделки. Также он ожидал визит Владимира Путина в Турцию в августе.

14 июля 2023 года СМИ писали о том, что Эрдоган фактически велел Путину продлить зерновую сделку.

17 июля 2023 года истек срок действия зерновой сделки. Россия отказалась продлевать сделку и сняла все гарантии безопасности для судов, перевозящих украинское зерно.

23 августа 2023 года стало известно о том, что Эрдоган решился на унижение и летит в Москву с важным заданием.

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