45 миллионов тонн зерна были экспортированы по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию.

Высокопоставленный представитель Европейского Союза призвал Россию возобновить соглашение, позволяющее безопасно экспортировать зерно из Украины через порты Черного моря.

Как сообщает Reuters, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что российские ограничения на транспортировку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

"Россия использует зерно как оружие… Мы поддерживаем все усилия Организации Объединенных Наций и Турции в отношении черноморской зерновой инициативы", - заявил он журналистам, добавив, что блок предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты, также называемые маршрутами солидарности, для зерна и другого экспорта.

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Домбровскис отметил, что около 45 миллионов тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров были экспортированы по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию, что стало важным спасательным кругом для Украины.

Экспорт зерна из Украины

17 июля 2023 года Россия вышла из зернового соглашения. Оккупанты сняли все гарантии безопасности и пригрозили, что будут атаковать все гражданские суда, которые будут двигаться в сторону украинских портов. Сразу после этого россияне начали бить по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины.

Турция неоднократно призывала продлить действие соглашения. Для этого даже планировался визит Путина в Турцию в августе. Впоследствии стало известно, что визит откладывается до сентября.

22 августа стало известно о том, что Эрдоган сам может поехать в Россию на встречу с Путиным. 26 августа 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что постоянные попытки Турции договориться с руководством России относительно продления действия зернового соглашения выглядят унизительными.

23 августа 2023 года стало известно о том, что страховщики подняли цены для суден, работающих в черноморских портах РФ.

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