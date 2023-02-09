Одна гражданка Украины была госпитализирована.

Под вызванными землетрясением завалами в Турции могут быть пятеро украинцев. Всего дипломаты разыскали уже 103 украинца.

"Имеем информацию о вероятном пребывании пяти украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook

Николенко добавил, что еще 22 гражданина не выходят на связь.

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"Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", - подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", - рассказал Николенко.

Сокрушительное землетрясение в Турции - что известно

6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение более 7 баллов. Впоследствии были десятки повторных толчков.

По последним данным, в результате стихии погибли более 16 тысяч человек в обеих странах. В частности, в Турции - не менее 12873 человек, в Сирии - не менее 3162.

На помощь народу Турции отправился отряд украинских спасателей и необходимая техника.

9 февраля директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук отметил, что причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильная планировка города.

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