Украинское посольство проверяет информацию турецкой стороны о гибели украинцев.

Турецкая сторона сообщила, что землетрясение в Турции унесло жизни двух украинцев, Министерство иностранных дел Украины проверяет эту информацию.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на власти Турции. "Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли двое граждан Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры для установления личностей погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются", - отметил Николенко.

Он добавил, что пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания. В целом, по его словам, дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины, взаимодействуют с турецкими спасательными службами в вопросах поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.

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Он также сообщил, что МИД планирует отправить украинских консулов в город Газиантеп.

"Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом тех украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", - проинформировал представитель МИД.

Согласно последним данным турецких властей, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 3 тыс. 703 человек, 22 тыс. 286 получили ранения.

Землетрясение в Турции - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения мощностью более 7 баллов. Потом были десятки афтершоков.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 февраля, принял решение об оказании гуманитарной помощи стране в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие землетрясений.

Также на помощь народу Турции отправился отряд украинских спасателей, и отправлена необходимая техника.

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