Разборы завалов в пострадавших районах осложняются суровой зимней погодой.

Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений возросло до более чем 15000 человек.

По официальным данным, в Турции погибло не менее 12391 человек, а в Сирии не менее 2992 человек, сообщает Aljazeera.

Тем временем сирийская группа гражданской обороны запросила дополнительное поисково-спасательное оборудование. Спасатели описывают ситуацию на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии как "трагическую" и пропитанную "запахом смерти".

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"Ситуация трагична во всех смыслах этого слова. К сожалению, сотни семей все еще находятся под обломками", - сказал один из волонтеров "Белых касок".

Maxar Technologies показала жуткие фото разрушенного турецкого города Антакья. В компании отметили, что снимки сделаны 8 февраля. На фото видны полностью уничтоженные стихией районы города.

"Повреждения можно увидеть по всей территории", - подчеркнули в компании и добавили, что особенно много обвалившихся многоэтажек.

Землетрясение в Турции и Сирии

Рано утром 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков и еще несколько землетрясений, что усугубило ситуацию.

Также ситуацию с поиском выживших осложняет холодная погода. В пострадавших районах ночью температура опускается до "нуля" и ниже.

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