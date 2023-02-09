Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений возросло до более чем 15000 человек.
По официальным данным, в Турции погибло не менее 12391 человек, а в Сирии не менее 2992 человек, сообщает Aljazeera.
Тем временем сирийская группа гражданской обороны запросила дополнительное поисково-спасательное оборудование. Спасатели описывают ситуацию на удерживаемом повстанцами северо-западе Сирии как "трагическую" и пропитанную "запахом смерти".
"Ситуация трагична во всех смыслах этого слова. К сожалению, сотни семей все еще находятся под обломками", - сказал один из волонтеров "Белых касок".
Maxar Technologies показала жуткие фото разрушенного турецкого города Антакья. В компании отметили, что снимки сделаны 8 февраля. На фото видны полностью уничтоженные стихией районы города.
"Повреждения можно увидеть по всей территории", - подчеркнули в компании и добавили, что особенно много обвалившихся многоэтажек.
Землетрясение в Турции и Сирии
Рано утром 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков и еще несколько землетрясений, что усугубило ситуацию.
Также ситуацию с поиском выживших осложняет холодная погода. В пострадавших районах ночью температура опускается до "нуля" и ниже.