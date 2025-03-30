Сейчас разбор завалов продолжается, поэтому большинство жертв могут находиться под ними.

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек, но эксперты прогнозируют, что погибших может быть до 10 тысяч. Местная военная хунта объявила чрезвычайное положение в стране и призвала население сдавать кровь. Об этом пишет Financial Times (FT).

В целом сообщается о 1644 погибших, 3408 травмированных и 139 пропавших без вести. Ожидается, что количество жертв будет расти по мере разбора завалов. Кроме Мьянмы землетрясение затронуло и соседний Таиланд. Там погибли по меньшей мере 10 человек, 78 считаются пропавшими без вести после обвала здания в столичном Бангкоке.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 баллов находился примерно в 20 км от Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением 1,5 млн человек, и на глубине 10 км. За ним последовали два десятка повторных толчков, включая землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое произошло через 12 минут после первого.

Видео дня

FT обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал землетрясение "ужасным" и пообещал помощь военной хунте Мьянмы. Однако FT отметил, что перед заявлением Трампа Государственный департамент США официально проинформировал Конгресс о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID), которое обычно и было инструментом американской помощи в подобных случаях.

Евросоюз, Индия, Южная Корея, Россия и Китай тоже пообещали помочь с ликвидацией последствий землетрясения.

Мьянманское землетрясение стало самым мощным в мире за последние два года - после разрушительного землетрясения 2023 года в Турции и Сирии. Геологическая служба США спрогнозировала, что количество погибших в Мьянме может превысить 10 000 человек. Кадры с места событий изображают значительные разрушения в Мандалае, исторической столице Мьянмы, где были разрушены храмы, поврежден королевский дворец и обвалился 90-летний мост.

Ситуация в Мьянме

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот, во время которого армия отстранила от власти демократически избранное правительство. Это вызвало массовые протесты и акции гражданского неповиновения по всей стране. Военные ответили жестокими репрессиями против демонстрантов, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Впоследствии ситуация переросла в вооруженный конфликт между военной хунтой и различными оппозиционными силами, включая этнические вооруженные группы и вновь созданные отряды народной самообороны. Эти группы объединились под эгидой Правительства национального единства, сформированного сторонниками демократического движения.

Конфликт привел к значительным человеческим потерям и массовым перемещениям населения. По состоянию на начало 2025 года, более 50 тысяч человек погибли, а около 3 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. На подконтрольных хунте территориях действует режим жесткой цензуры и репрессий.

Международное сообщество осудило действия военной хунты и ввело санкции против ее лидеров. Зато хунту активно поддерживают Россия и Китай.

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