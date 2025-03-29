Разборы завалов продолжаются.

В Мьянме продолжается разбор завалов после масштабного землетрясения. На данный момент сообщаетсЯ, что погибли 1002 человека, пишет Reuters.

Как сообщается, иностранные спасательные группы уже начали прилетать в Мьянму, чтобы помочь в поисках выживших.

По данным агентства, также минимум девять человек погибли в соседнем Таиланде, где землетрясение разрушило здания и обрушило строящийся небоскреб Бангкоке. В результате инцидента 30 человек оказались под завалами, а 49 пропали без вести.

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Прогнозное моделирование Геологической службы США показало, что число погибших в Мьянме может превысить 10 000 человек, а потери могут превысить годовой объем производства страны.

Землетрясение в Мьянме - что известно

28 марта на юго-востоке Азии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме на глубине 10 км, а подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае. После землетрясения последовал также мощный афтершок.

Эпицентр находился недалеко от города Мандалай, второго по величине города Мьянмы, в котором проживает около 1,5 миллиона человек.

Землетрясение повредило дороги, мосты и здания в Мьянме, а в Бангкоке столице Таиланда - обрушился недостроенный небоскреб.

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