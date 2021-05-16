В штате Чин на западе Мьянмы идут жестокие схватки между военной хунтой и вооруженными бойцами движения сопротивления.
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Об этом сообщает DW, ссылаясь на Reuters. Так, в городе Миндат около 20 тысяч человек были взяты в кольцо.
По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах. Ситуацию, царящую в штате, называют "военной". Местные СМИ сообщают, что путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелое вооружение. Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.
Военный переворот в Мьянме
- 1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС.
- После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силовиками. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.
- К началу апреля на протестах против хунты в стране погибли по меньшей мере 550 человек.
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