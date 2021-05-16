Местные СМИ сообщают, что путчисты используют для борьбы с сопротивлением тяжелое вооружение.

В штате Чин на западе Мьянмы идут жестокие схватки между военной хунтой и вооруженными бойцами движения сопротивления.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на Reuters. Так, в городе Миндат около 20 тысяч человек были взяты в кольцо.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах. Ситуацию, царящую в штате, называют "военной". Местные СМИ сообщают, что путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелое вооружение. Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС.

После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силовиками. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.

К началу апреля на протестах против хунты в стране погибли по меньшей мере 550 человек.

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Автор: Дмитрий Захаров