Ситуация в Сирии: самолет Асада резко снизился и исчез с радаров

Пока нет официального подтверждения, что на борту был президент.

Самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживал движение президентского самолета Ил-76Т. Известно, что самолет начал резко снижаться в районе Тартуса.

Самолет исчез на высоте 495 метров. СМИ не исключают, что Ил-76Т мог разбиться. Впрочем, не стоит исключать версию, что пилот выключил датчики перед аварийной посадкой.

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Сирийские СМИ пишут, что в районе Хомса якобы прогремел мощный взрыв перед тем, как самолет Асада исчез. Нет официального подтверждения, что на борту был президент.

Сирия сегодня - что известно о ситуации в стране

Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада

Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

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