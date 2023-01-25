Сегодня стало известно, что канцлер ФРГ дал свое официальное разрешение на передачу 14 танков Leopard 2 Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел частный разговор с главой немецкого правительства Олафом Шольцем после сегодняшнего решения Берлина передать 14 танков Leopard 2 Украине.

По данным Sky News, разговор состоялся перед выступлением канцлера ФРГ в немецком парламенте. В рамках своего обращения к Бундестагу Шольц отметил, что война между Украиной и РФ ставит под угрозу многие европейские принципы.

"Причина вызовов, стоящих перед нами, - это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы договорились в Европе, были подвергнуты сомнению", - сказал он.

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В этом контексте Шольц заявил о "правильности" международного сотрудничества в вопросе об оружейных поставках.

Поставка танков Leopard 2 Украине

На фоне разрешения Берлина о поставке боевых машин Leopard 2 Украине в Минобороны Польши предположили, что партнеры Киева могут "легко" обеспечить страну сотней танков Leoprd 2.

Ранее СМИ Португалии писали, что Лиссабон может передать Украине четыре исправных Leopard 2 из 12 дееспособных машин, которые находятся на вооружении.

Также к танковой коалиции готова присоединится Испания, а в Варшаве озвучивали намерения дать Киеву роту Leopard 2.

На этой неделе Вашингтон может одобрить поставку Киеву своих танков Abrams.

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