Сейчас государство рассматривает, каким способом оно поучаствует в этой военной помощи.

Испания присоединится к европейской коалиции стран, которая была сформирована для отправки танков Leopard в Украину. Сейчас рассматриваются варианты участия государства в общем пакете военной помощи.

Как сообщило издание El Pais, во вторник днем премьер-министр Педро Санчес выступал на пленарном заседании Конгресса. На вопрос о поставках германских танков для ВСУ глава правительства ответил, что предпочитает увидеть, как европейские страны идут "рука об руку" в этом аспекте. "Мы собираемся сохранять единство и будем координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой", — заявил Санчес.

По словам журналистов, Министерства иностранных дел и обороны Испании сейчас оценивают, какой вклад может сделать государство в программу предоставления танков Украине. Согласно предварительным ожиданиям, в поставках примут участие многие европейские страны и члены НАТО.

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Часть из них предоставят Leopard из собственных запасов, а другие — помогут финансированием. Испания сейчас раздумывает, какой из двух вариантов выбрать.

Поставки танков Leopard в Украину: последняя информация

Вчера, 24 января, издание Spiegel сообщило, что после многих месяцев споров с союзниками федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласился на отправку тяжелых танков в Украину.

Вслед за этим в Бундестаге рассказали о назначенном на сегодня обсуждении вопроса поставок Leopard для ВСУ. Это инициатива парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду".

Как сообщили журналисты со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, 12 стран-партнеров пообещали Киеву отправить 100 танков Leopard, если Германия даст разрешение.

Военный эксперт Михаил Самусь подсчитал, что в обозримом будущем ВСУ получат от союзников 300 танков. Это с учетом всех потенциальных поставок.

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