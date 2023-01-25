На данный момент на вооружении у Португалии есть 37 танков Leopard 2, однако из них исправны только 12.

Португалия может отправить Украине треть своих "рабочих" танков Leopard 2 на фоне разрешения Германии на реэкспорт немецких боевых машин со стороны третьих стран.

Как пишет местная газета Correio da Manhã, источник близкий к португальскому правительству сообщил, что Лиссабон может отправить Украине четыре танка Leopard 2.

Информатор говорит, что на вооружении армии Португалии есть 37 танков модели Leopard 2, однако из них "полностью исправны" только 12.

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Газета пишет, что таким образом армия Португалии может отдать ВСУ треть своих "рабочих" танков Leopard 2.

Поставка Leopard 2 Украине - последние инициативы

25 января 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать Украине 14 танков Leopard 2.

24 января Минобороны Польши заявило, что сделало запрос немецкому правительству на реэкспорт танков Leopard 2 с третьих стран мира. Как писал Bloomberg, Варшава может поставить Киеву не менее "роты" танков.

На фоне таких новостей заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ и призвал Берлин поддержать Киев боевыми кораблями и подлодками.

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