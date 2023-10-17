Представители ООН озвучивают как факт данные, предоставленные структурами, которые контролирует ХАМАС.

Заявления официальных представителей ООН о "сотнях" детей, погибших в Газе от израильских ударов, как минимум отчасти основаны на сообщениях склонной к вранью и фальсификациям пропаганды ХАМАС. Об этом пишет немецкое издание Bild по итогам небольшого журналистского расследования.

Так, на днях представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер заявил, что в газе "убиты и ранены сотни детей". Редакция Bild направила запрос в ЮНИСЕФ, чтобы узнать, на чём основаны эти данные.

Полученный ответ не касался конкретно Газы, но в нем было сказано, что данные о гибели детей в конфликтах организация получает "от персонала ООН и других источников на месте, правозащитных организаций, НПО, органов здравоохранения и СМИ".

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В случае с нынешним конфликтом между Израилем и ХАМАС о "мученической смерти" более чем 700 детей в Секторе Газа заявило "Министерство здравоохранения Палестины", которое с 2007 года находится под полным контролем ХАМАС.

Кроме того, о 1030 погибших детях в Газе сообщала неправительственная организация Defense for Children International. Но и к ней нет доверия, поскольку в своих заявлениях она "использует риторику ХАМАС", отмечает BILD.

На вопрос о том, проверяет ли ЮНИСЕФ достоверность данных, полученных от подобных источников, в организации заявили, что "проверить большое число жертв нельзя моментально". В свое оправдание в ЮНИСЕФ отметили, что они используют формулировку "о гибели детей сообщается" для таких ситуаций.

"Но Элдер не использовал слово "сообщается", а заявил о гибели "сотен детей" как о проверенном факте. При этом ЮНИСЕФ отказалась предоставить BILD список погибших детей", – отмечают авторы публикации.

Также издание отмечает, что гибель детей в Газе не подлежит сомнению, но принципиален вопрос их количества. "Боевики ХАМАС часто используют их как живой щит и распространяют фейковые кадры с убитыми", – пишет BILD, приводя примеры таких фальсификаций.

Израиль против ХАМАС – удары по Газе

Как писал УНИАН, в течение последних 10 дней армия Израиля непрерывно наносила авиационные удары, как утверждается, по объектам ХАМАС в Газе. Самые мощные удары были нанесены в ночь на 16 октября.

На этом фоне в ООН заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал происходящее "взрывоопасной ситуацией на пороховой бочке" и призвал влиятельные государства "разрядить" ситуацию.

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