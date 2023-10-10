Также они осудили действия боевиков ХАМАС.

В Организации объединенных наций заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал происходящее "взрывоопасной ситуацией на пороховой бочке" и призвал влиятельные государства "разрядить" ситуацию. "Мы знаем, чем это может обернуться - гибелью израильтян и палестинцев и неисчислимыми страданиями, причиненными обеим общинам", - говорится в его заявлении.

Он призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения, направленные на гражданское население и объекты. Тюрк говорит, что "глубоко шокирован и потрясен сообщениями о суммарных казнях гражданских лиц, а в некоторых случаях - об ужасающих массовых убийствах, совершенных членами палестинских вооруженных группировок".

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Он призвал немедленно освободить всех гражданских, посольку захват заложников запрещен международным правом.

"Ужасно и глубоко огорчительно видеть изображения захваченных палестинскими вооруженными группами людей, подвергающихся жестокому обращению, а также сообщения об убийствах и осквернении их тел", - сказал он.

По его словам, в результате воздушных операций Израиля пострадали крупные жилые башни и другие жилые помещения в Газе, школы и помещения агентства ООН по оказанию помощи и организации работ UNRWA, что привело к жертвам среди гражданского населения.

"Международное гуманитарное право однозначно: обязательство постоянно заботиться о том, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты, остается применимым на протяжении всех атак", - сказал Тюрк.

Также он сказал, что блокада Газы чревата серьезным осложнением и без того тяжелой ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации. "Введение осады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом. Любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления осады должны быть оправданы военной необходимостью или в противном случае могут быть приравнены к коллективному наказанию", - подчеркнул он.

Также он говорит, что после начала войны участились случаи разжигания ненависти и подстрекательства к насилию, разжигающие антисемитизм и исламофобию в регионе и во всем мире. "Мы знаем из горького опыта, что месть - это не выход, и в конечном итоге за это расплачиваются ни в чем не повинные мирные жители", - добавил Тюрк.

Блокада сектора Газа: что известно

Напомним, что 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа. Он заявил, что теперь там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

Сегодня правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что блокада является военным преступлением.

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