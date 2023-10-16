Военные и политики заявляют, что наземные бои в анклаве состоятся в ближайшее время.

В ночь на 16 октября Израиль наносил самые мощные удары по сектору Газы за все время войны. Ожидается начало наземной операции на территории анклава.

Как сообщает Reuters, ожидается открытие пункта пересечения границы с Газой для иностранных граждан. Этот процесс будет контролировать Египет.

"Израиль осуществляет самые интенсивные бомбардировки Газы, ввел строгую блокаду и готовит наземное вторжение", - пишет издание.

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В то же время президент США Джо Байден призвал Израиль соблюдать законы и обычаи войны в ответ на атаки ХАМАС, а в воскресенье заявил в посте в социальных сетях, что "подавляющее большинство палестинцев не имеют ничего общего с ужасными нападениями ХАМАС и страдают" в результате действий террористов. В интервью CBS 60 Minutes, которое вышло в эфир в воскресенье, Байден также сказал, что Израиль должен уничтожить ХАМАС, но предупредил, что для Израиля было бы ошибкой оккупировать Газу.

Палестинцы в Секторе Газа заявили, что ночные бомбардировки Израиля были самыми сильными с тех пор, как он начал свои ответные атаки на прошлой неделе. По их словам, бомбардировка была особенно сильной в городе Газа, включая авиаудары по районам вокруг двух главных больниц города.

Ожидается, что запасов топлива во всех больницах в Секторе Газа хватит еще примерно на 24 часа, что подвергает риску тысячи пациентов. Власти Газы заявили, что в настоящее время в результате ответных ударов Израиля погибло по меньшей мере 2670 человек, четверть из них дети, а почти 10 000 получили ранения. Еще 1000 человек числятся пропавшими без вести и, как полагают, находятся под завалами.

Израиль готовит наземную операцию

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал расширенный чрезвычайный кабинет министров Израиля. "ХАМАС думал, что нас уничтожат. Это мы уничтожим ХАМАС", - сказал он.

Вооруженные силы Израиля стянули танки на границе с Газой, готовясь к наземному наступлению. Израильская авиация в воскресенье нанесла удары по около 250 военным целям, убив командующего Южного округа ХАМАС.

Главнокомандующий израильскими военными генерал-лейтенант Герци Галеви сказал солдатам, что они войдут в Газу, чтобы искоренить ХАМАС, нацеливаясь на "каждое место, каждого командира, каждого оператора".

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил во время телефонного разговора с Джо Байденом.

Тем временем Израиль продолжает уничтожать топ-террористов. Вчера Армия обороны Израиля заявила о ликвидацию командующий спецназом ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные общины Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

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