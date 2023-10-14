Больницы на юге Газы уже заполнены и не смогут принять тысячи новых пациентов с севера.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис в секторе Газа достиг "нового опасного минимума".

"За ужасающими террористическими нападениями ХАМАС на Израиль, в результате которых в прошлую субботу погибло более 1200 человек и еще тысячи получили ранения, последовали интенсивные бомбардировки сектора Газа, в результате которых уже погибло 1800 человек и еще тысячи получили ранения. Нам нужен немедленный гуманитарный доступ по всей территории Газы, чтобы мы могли доставить топливо, еду и воду всем нуждающимся. Даже у войны есть правила", - сказал он.

По его словам, перемещение 1,1 миллиона человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды, когда вся территория находится в осаде, крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно.

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"Больницы на юге Газы уже заполнены и не смогут принять тысячи новых пациентов с севера. Система здравоохранения находится на грани краха. Морги переполнены; одиннадцать медицинских работников были убиты при исполнении служебных обязанностей; и за последние несколько дней произошло 34 нападения на медицинские учреждения", - добавил генсек.

Ситуация в секторе Газа

Ранее Израиль призвал палестинцев покинуть Газу перед полномасштабным наступлением. Организация "Врачи без границ" сообщила, что ЦАХАЛ дал больнице Аль-Ауда приказ эвакуировать персонал и пациентов в течение двух часов.

Террористическая группировка ХАМАС призвала жителей севера сектора Газа оставаться в своих жилищах несмотря на приказ Израиля эвакуироваться в южную часть анклава.

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