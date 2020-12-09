Восточные европейцы массово возвращаются домой из-за пандемии, и это может сильно повлиять как на экономику Восточной Европы, так и на ЕС в целом.

Свиленград - маленький городок в Болгарии с примерно 18 тысячами населения. Оно расположено неподалеку от границы с Турцией. Поэтому он славится двумя наиболее прибыльными сдесь сферами: казино и таможней.

Как и многие маленькие городки в Центральной и Восточной Европе, Свиленград быстро терял людей из-за активной миграции на протяжении последних десятилетий. Но этой весной произошло нечто совершенно неожиданное. Население начало расти. Об этом на страницах Foreign Policy пишет научный сотрудник European Council on Foreign Relations Огнян Георгиев.

"Люди возвращаются отовсюду, в основном из Западной Европы", - сказал мэр Свиленграда Анастас Карчев.

Читайте такжеХаос и длинные очереди: тысячи желающих вернуться домой штурмуют границу РумынииДело не в том, что маленький болгарский городок за ночь стал Лас-Вегасом, привлекая состоятельных игроков из Франции и Великобритании. Он стал одним из многих мест, которые ощутили связанную с пандемией COVID-19 миграцией. Тихое миграционное цунами накрывало восточную часть Европейского континента параллельно с коронавирусом.

Изначально тенденция стала заметной в конце марта. Тогда болгарские чиновники, привлеченные к реакции на пандемию объявили, что десятки тысяч болгар уже вернулись в страну. В начале лета сотни тысяч граждан Украины вернулись домой с работы за границей. Похожие волны охватили весь регион.

Георгиев пишет, что для оценки реального масштаба возвращения людей его команда из European Council on Foreign Relations проанализировала данные Болгарии за период с марта до мая 2020 рок. Именно тогда София впервые ввела жесткий карантин. Исследователи предположили, что все, кто добровольно захотел пройти путь через пограничные пункты, редко доступный транспорт и 14-дневный карантин, вряд ли приехали в Болгарию на отдых или по делам.

Правительственные данные свидетельствуют, что за этот период примерно 550 тысяч болгарских граждан вернулись домой. Подробные данные доступны примерно о 150 тысячах из них. Когда ученые исключили всех, кто пересек границу с Грецией (главный торговый и туристический маршрут), количество людей для исследования уменьшилось до 121 тысячи.

Оценка этих данных, особенно записей о карантинах, объяснила, почему такие места, как Свиленград, вдруг стали такими людными. Во многих местах количество вернувшихся из-за рубежа равнялось 4-8% от трудоспособного населения. Учитывая то, что только примерно половина болгар, которые вернулись в страну, прошли карантин, а также что данные за март были не полными, реальные цифры точно выше.

Читайте такжеFinancial Times: Заробитчан из Украины не хватит на всю Восточную ЕвропуПроведя опрос среди болгар, которые вернулись домой из-за COVID-19, исследователи выяснили, что главной причиной для этого стало "желание быть с семьей и родственниками". И это можно понять, учитывая страшные события в мире. Вторая наиболее распространенная причина - потеря работы. На вопрос о планах по возвращению в Западную Европу 10% опрошенных ответили, что не собираются ехать обратно. Примерно 16% не определились. А среди людей, проживших за границей больше года, тех, кто точно не хочет уезжать из Болгарии, было 19%. А колеблющихся - 47%.

По всему миру обратная миграция на подъеме. Более 2,1 миллионов индийцев, 600 тысяч афганцев, а также большое количество представителей других народов вернулись в родные страны за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Международной организации миграции. Во многих случаях этот эффект исчезнет через год или два. После восстановления глобального здоровья и экономики мигранты снова хлынут из развивающихся стран в развитые. Но три причины делают страны-участницы ЕС из Восточной Европы исключением.

Во-первых, в Восточной Европе этот тренд назревал достаточно долго. Регион больше всего в мире пострадал от сокращения населения и оттока рабочей силы. По правде говоря, это единственный регион, в котором сокращение населения продолжалось три десятилетия подряд. Со многих точек зрения, это было частью сделки с ЕС: "Получаешь деньги, но теряешь людей". Мигранты направлялись на Запад за лучшей жизнью и возможностями.

"Отток мозгов" сделал конфликты с ЕС еще более острыми. Восточноевропейским экономикам не хватает рабочей силы, чтобы расти в таком темпе, который бы позволил догнать западных соседей. Некоторые регионы так или иначе стали безлюдными, что потянуло за собой целый спектр социальных и политических проблем.

Читайте такжеУкраинским сборщикам ягод запретили въезд в ФинляндиюНо на протяжении последних лет неравенство стандартов жизни на Востоке и Западе начало сокращаться. Поэтому многие люди начали возвращаться домой. Данные о внутренней миграции в ЕС за времена до коронавируса трудно найти. Но в 9 из 11 посткоммунистических странах Евросоюза темпы эмиграции замедлялись с 2010 года. Миграция в Великобританию уменьшилась в шесть раз в 2017-м по сравнению с предыдущими годами.

Во-вторых, экономики Восточной Европы способны успешно поглотить волну возвращения, по крайней мере частично. В отличие от экономик Латинской Америки, многие страны Центральной и Восточной Европы стабильно росли. И, в отличие от Азии, где перенасыщение рабочими держит зарплаты на низком уровне, выталкивая людей за границу, в Восточной Европе главной проблемой была как раз нехватка кадров. И это заставляло зарплаты в странах расти. Несмотря на тенденцию переноса цепей поставок поближе, все больше товаров для ЕС будут производиться в Европе. Поэтому возвращение рабочих будет лишь приветствоваться.

Читайте такжеВ Италии хотят легализовать полмиллиона трудовых мигрантовИ третья причина - членство в ЕС, все же, играет роль. В отличие от всех других регионов, из которых в Западную Европу едут иммигранты, восточные европейцы могут дешево и быстро вернуться домой. Это может стать важным фактором для многих людей в процессе планирования своего ближайшего будущего. Миграцию заменила мобильность. И с этой точки зрения, Евросоюз становится все более похожим на США.

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Перевод: Лесь Дымань