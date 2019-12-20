Bloomberg: Желание украинцев эмигрировать ослабло из-за укрепления гривны

Украинские заробитчане в этом году меньше перечислили денег из-за рубежа.

Для Богдана Мыця укрепление украинской гривны стало приятным бонусом, когда он бросил работу на стройке в Польше и поехал домой. 31-летний мужчина вернулся в Украину в апреле и пошел на похожую работу. Скачок национальной валюты означал, что он теперь сможет покупать больше дорогих импортных товаров, а также больше долларов США.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что американская валюта уже давно стала популярным способом сохранения сбережений для многих украинцев после ряда валютных скачков, которые наблюдались после падения коммунизма.

«Из-за подорожания гривни моя зарплата в Украине растет», - говорит Мыць.

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Нынешнее рекордное укрепление украинской валюты может помочь убедить больше украинцев в том, что за границами их страны трава не зеленее. После того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, миллионы украинских работников начали искать работу. Безвизовые поездки в ЕС, которые стали доступными в 2017 году, ускорили отток рабочей силы.

Однако, как пишет Bloomberg, появились признаки замедления эмиграции. После пика денежных переводов из Польши и Чехии рост количества таких операций сократилось в 2019 году. Достоверных данных о населении нет. Поэтому такое замедление может быть хорошим индикатором о положении вещей.

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«Подорожание гривни в текущем году, а также быстрый рост украинских номинальных зарплат на протяжении последних нескольких лет – это сильный фактор замедления трудовой миграции», - сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

«Наши граждане стали заметно меньше интересоваться работой за рубежом», - добавил он.

В 2016 году польские зарплаты были в четыре раза выше, чем украинские. Теперь этот разрыв сократился до 2,5 раза, согласно данным Нацбанка. Также уменьшилось количество интернет-запросов о трудоустройстве за рубежом.