Единственный способ улучшить отношения с Москвой - это оказывать решительное сопротивление ее агрессивной политике.

Мало что так часто повторяется на дипломатическом ландшафте, как попытки Запада улучшить отношения с Россией. Администрация Барака Обамы начала с известной "перезагрузки" в 2009 году, изобретя даже само понятие. С тех пор в Европе политика просто завалена руинами подобных попыток наладить сотрудничество с Россией Владимира Путина.

В 2010 году между ЕС и Россией был запущен очень амбициозный проект "Партнерство ради модернизации". А уже в следующем году канцлер Германии Ангела Меркель выступила с так называемой "Мезебергской инициативой", призванной построить более тесные и более структурированные отношения между ЕС и Россией в сфере безопасности, - вспоминает экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт на страницах Washington Post.

Читайте такжеСовет Евросоюза 22 февраля рассмотрит отношения с РоссиейРоссийская агрессия против Украины поставила крест на всех этих усилиях, но не на долго. ОБСЕ под руководством Швейцарии в то время создала "Группу выдающихся людей", целью которой было попытаться найти пути для перезагрузки. После критических комментариев о трансатлантических отношениях летом 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон инициировал амбициозный стратегический диалог с Москвой, отправил министров в Москву и создал рабочие группы. А теперь и новый Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель тоже совершил собственное очень обсуждаемое путешествие этой "хорошо протоптанной тропой".

Результат всех этих усилий был более или менее одинаков: в лучшем случае все заканчивалось ничем, в худшем - еще большим ухудшением отношений. Конечно, были важные сферы выборочных контактов и сотрудничества с Россией, которые смогли пережить этот постепенный упадок. Администрация Джо Байдена возобновила диалог о стратегической стабильности и проблемах ядерного оружия. А Европа ведет переговоры с Россией о возобновлении соглашения о "Совместном широком плане действий" с Ираном, а также о климате и других многосторонних проблемах.

Но несколько ласточек - это еще не лето. И время от времени случаются другие сокрушительные события: атака с помощью яда "новичок" в Британии, постоянные кибератаки против парламента Германии и Норвегии, отказ сотрудничать в расследовании обстоятельств уничтожения малайзийского рейса MH17 на Донбассе. А недавно российские власти попытались убить оппозиционера Алексея Навального. Все это подорвало любые попытки направить отношения на более конструктивный путь.

Читайте такжеThe Guardian: ЕС не станет жестче вести себя с Россией даже после наглого униженияНесмотря на весь вред от вышеперечисленных событий, главная причина хронического провала частых попыток перезагрузки - это факт существования фундаментальных проблем, в отношении которых Россия не хочет перезагружать собственную политику. Вместо этого она рассматривает любое обсуждение как возможность давить на Европу, чтобы она отступила от собственной политики и практик.

С европейской точки зрения, самое большое препятствие - это то, как Россия ведет себя со своими соседями. Признание Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами, а также агрессия против Украины, которая началась с аннексии Крыма, - это нарушение фундаментальных принципов безопасности в Европе. В 2016 году ЕС принял базовые принципы для восстановления отношений с Россией. Первым пунктом было полное выполнение Минских соглашений с восстановлением территориальной целостности Украины на Донбассе. Пока Кремль не продемонстрировал никакого желания двигаться в этом направлении.

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюОжидания России от всех попыток вести диалог о европейской безопасности состоят из двух пунктов. Во-первых, она хочет прямого или косвенного признания ее права диктовать политику своим соседям, фактически сокращая их суверенитет. Во-вторых, Москва хочет избавиться от ОБСЕ и других обязательств по правам человека, а значит иметь возможность свободно репрессировать собственных граждан.

Урок, который стоит усвоить на основе провала многочисленных попыток "перезагрузки" - это то, что только жесткое сопротивление этим попыткам может со временем заставить Россию пересмотреть свою политику. Это единственный разумный путь к более конструктивным отношениям.

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Перевод: Лесь Дымань