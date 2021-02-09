Высокий представитель ЕС сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, а также в марте на Европейском Совете с участием лидеров стран-членов ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предложит ввести новые санкции против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил во время выступления в Европейском парламенте, ознакомив депутатов ЕП с итогами визита в Москву, который состоялся 5 февраля (Трансляция выступления происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

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Боррель заявил, что очень обеспокоен из-за перспективы стратегического выбора, который делает российская власть, и из-за последствий, к которым приводят ее действия.

"Мы находимся на перепутье в наших отношениях с Россией, и выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил на века, и особенно, будем ли мы продвигаться к большему сотрудничеству или к более поляризованной модели отношений, которая будет основываться на закрытых или свободных обществах", - сказал Боррель.

В связи с этим он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, а также на Европейском Совете с участием лидеров стран-членов в марте.

"Это обеспечит рекомендации по дальнейшему пути, и от стран-членов будет зависеть принятие решения относительно следующего шага, но да, это может включать санкции. И я представлю конкретные предложения, используя право на инициативу, которое имеет высокий представитель", - отметил Боррель.

Он добавил, что "усилия по сдерживанию" должны содержать объединительные решительные усилия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов.

По его словам, одновременно важно сохранять пространство для официального взаимодействия с РФ в вопросах, которые будут отвечать интересам Евросоюза.

"Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны определить modus vivendi (временное соглашение сосуществования), чтобы избежать постоянной конфронтации", - добавил Боррель.

Боррель в Москве

По итогам визита в Москву Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

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Автор: Виталий Саенко