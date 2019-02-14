Контрразведка ФРГ изучает связи России с немецкими ультраправыми партиями - СМИ

СМИ сообщают, что во вторник в Потсдаме состоялась встреча руководства ведомства по защите конституции с представителями региональных отделений.

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV), которое выполняет функции контрразведки, изучает связи России с немецкими ультраправыми партиями.

Об этом в четверг со ссылкой на источники в разведке сообщили сразу несколько газет, которые входят в немецкую медиа-группу Madsack, передает Радио Свобода.

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СМИ сообщают, что во вторник в Потсдаме состоялась встреча руководства ведомства по защите конституции с представителями региональных отделений. Во время встречи были высказаны опасения, что Москва может попытаться повлиять на европейские выборы в мае и три региональных голосования в восточных регионах Германии. В частности, обсуждались связи между Кремлем, самой большой немецкой оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (AfD) и еще одной ультраправой партией «Право». По данным контрразведки, Москва рассматривает их в качестве возможных союзников в попытке дестабилизировать Запад".

В 2017 году, в преддверии федеральных выборов в Германии, тогдашний лидер AfD Фрауке Петри прилетала в Москву, где встречалась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым и представителями фракции ЛДПР – Владимиром Жириновским и Леонидом Слуцким. Тогда представители немецкой разведки сделали вывод, что AfD имела «минимальный и ограниченный контакт» с Россией. Теперь же на встрече в Потсдаме решили создать группу экспертов для более полного расследования этих связей в ближайшие месяцы.

Немецкие СМИ отмечают, что «потенциальное влияние России на западные выборы вызывает серьезную озабоченность» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «возможном сговоре Москвы с кампанией Трампа».

Россия отрицает вмешательство в американские выборы, а Трамп назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".