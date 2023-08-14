Правительство Молдовы еще в июле 2023 года решило сократить количество аккредитованных дипломатов из России.

Молдова высылает 45 дипломатов РФ из посольства в Кишиневе из-за дестабилизационных усилий, к которым прибегла Москва относительно Республики.

О "прощании" с российскими представителями МИД сообщает молдавская служба Радио Свобода. Отмечается, что такой шаг Кишенев планировал еще с июля 2023 года - тогда правительство страны впервые распорядилось о сокращениях в диппредставительстве России.

В частности, глава МИД Молдовы Нику Попеску говорил, что Республика должна ограничить количество людей, которые пытаются дестабилизировать страну.

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"Мы согласились с необходимостью ограничить количество аккредитованных дипломатов из России, чтобы было меньше людей, пытающихся дестабилизировать Республику Молдова", - сказал министр.

Отмечается, что количество аккредитованных дипломатов в посольстве РФ в Кишиневе составит 25 человек (ранее было 80). МИД Молдовы определил, что персонал должны сократить до 15 августа.

Отдельно Попеску говорил, что долгое время его страна была "враждебной целью" для России, которая реализовала свою политику, в том числе и через дипломатов.

Заявление Попеску в отношении дипломатов из России

Напомним, 26 июля правительство Молдовы сделало категоричное заявление в отношении дипломатов России и их легальной работы на территории Республики. Тогда министр Попеску точно не указывал, на сколько именно планируют сократить штат российских дипломатов в Кишиневе.

Однако он отметил, что РФ неоднократно пыталась использовать своих "белых голубей" против Молдовы: "В течение нескольких лет я был объектом достаточно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе", - говорил министр.

Также тогда местные СМИ указали, что риторика Молдовы изменилась после скандального расследования журналистов относительно деятельности посольства РФ: сообщалось, что на крыше корпуса размещались антенны и спутниковые тарелки для слежки за молдавскими властями.

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