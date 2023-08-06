Планируется обсудить послевоенное восстановления Украины.

Южная Корея в конце августа отправит в Украину правительственную делегацию во главе с министром земель Вон Хи Рёном для обсуждения послевоенного восстановления страны. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Отмечается, что ранее Южная Корея разрешила своим бизнесменам посещать Украину для участия в проектах реконструкции, сделав исключения из запрета на въезд в страну, введенного в феврале прошлого года. При этом Южная Корея ограничит количество путешествующих бизнесменов до 30 человек, а продолжительность их пребывания будет ограничена двумя неделями за поездку.

"Ожидается, что многие корейские компании посетят страну, чтобы изучить возможности участия в потенциальных проектах реконструкции. Заинтересованность в реконструкции проявили строительные и инфраструктурные компании, а также предприятия ЖКХ и энергетики", - говорится в сообщении.

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Также, после визита правительственной делегации в августе, Министерство промышленности Южной Кореиорганизует собственную делегацию, которая планирует посетить Украину в октябре.

Южная Корея и война в Украине

В середине июля Украину посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Во время визита он, в частности, пообещал "больше военных поставок" в этом году. Также он заявил, что Республика Корея предоставит 150 миллионов долларов на поддержку Украины.

В начале августа СМИ сообщали, что США подписали контракты с Болгарией и Южной Кореей, а также пытаются убедить Японию присоединиться к инициативе по поставке боеприпасов Украине.

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