Союзники в ближайшие два года будут наращивать производство.

Вашингтон ищет пути пополнения украинского арсенала оружия боеприпасами 155-мм калибра. Белый дом за счет международных союзников хочет помочь Украине.

Как сообщает Financial Times, США подписали контракты с Болгарией и Южной Кореей, а также пытаются убедить Японию присоединиться к инициативе по поставке боеприпасов Украине.

В США рассчитывают на собственные производственные мощности снарядов 155-мм калибра, а также на промышленность Болгарии и Южной Кореи. Союзники в ближайшие два года будут наращивать производство. В частности США планируют повысить объем производства боеприпасов с 24 000 до 90 000 снарядов в год. С этой целью США модернизируют завод в Канаде, который занимается изготовлением снарядов.

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Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Украина работает над собственным производством 155-мм снарядов "натовского" калибра.

В марте 2023 года в США объявили, что увеличат в шесть раз в течение пяти лет производство 155-мм калибра.

Франция недавно сообщила, что удвоит Украине поставку 155-мм снарядов.

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