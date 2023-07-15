Генпрокурор Украины во время поездки с гостем Украины говорил о необходимости Спецтрибунала.

Президент Южной Кореи Юн Сок Елю, прибывший в Украину, вместе с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным сегодня посетили Бучу . Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Костин показал президенту Южной Кореи и его жене места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации бучи в марте 2022 года.

"Сегодня мы посетили Бучу, чтобы воочию увидеть последствия людоедской тактики России, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них - пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие", - сказал Костин.

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Он подчеркнул, что режим РФ должен понести ответственность за все содеянное и самым эффективным способом достижения этого должен быть специальный трибунал по преступлению агрессии.

Костин поблагодарил президента Южной Кореи за твердую позицию по поддержке Украины, отметив, что мировое сообщество не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.

Генпрокурор отметил, что Украина ценит поддержку Южной Кореи на международной арене, в частности в ООН, и поддержку формулы мира президента Владимира Зеленского.

Зверства оккупантов в Буче

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в городе Буча Киевской области российские оккупанты убили более 1,4 тысячи украинских граждан.

Войска Российской Федерации зашли на территорию города в первый же день полномасштабной войны - 24 февраля 2022 года. Город был освобожден от оккупантов 31 марта. Тогда украинцам и миру открылись ужасные военные преступления российских солдат.

Правоохранители расследуют преступления солдат армии России. Уже даже суды вынесли заочные решения.

30 июня сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметился новым"алиби" зверствам оккупантов в Буче. Он заявил, что не может добиться от ООН информации относительно имен людей, которых казнили россияне.

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