Южная Корея стала восьмой страной в мире, разработавшей такое оружие.

Южная Корея успешно провела испытания баллистической ракеты собственного производства (БРПЛ) с новой подводной лодки, став восьмой страной в мире, обладающей этим оружием.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Испытания подводного катапультирования БРПЛ с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho Агентство оборонных разработок (ADD) провело на прошлой неделе.

Источники сообщили, что после серии дополнительных испытаний БРПЛ будет серийно производиться для развертывания.

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Согласно источникам, БРПЛ считается вариантом баллистической ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 километров и будет оснащена обычными боеголовками. Сообщается, что ракета получила кодовое название Hyunmoo 4-4.

Южная Корея стала восьмой страной в мире, разработавшей БРПЛ после США, Великобритании, Франции, Индии, Китая и Северной Кореи и России.

Как пишет агентство, Министерство обороны в Сеуле отказалось официально подтвердить разработку.

В отличие от обычных ракет наземного базирования, БРПЛ труднее обнаружить, так как они запускаются с подводных лодок для внезапных ударов, поэтому их часто называют "радикальными изменениями". Ожидается, что новая ракета станет ключевым инструментом сдерживания для Южной Кореи, которая постоянно сталкивается с угрозами со стороны Северной Кореи.

В то же время растет угроза со стороны соседа Южной Кореи – КНДР. Ранее в "МАГАТЭ" при ООН предположили, что Пхеньян, вероятно, перезапускает свой ядерный комплекс в Йонбене. Именно на этом комплексе, считают, производят плутоний, который используют в ядерном оружии.

Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие с тех пор, как выгнала инспекторов "МАГАТЭ" из страны, проведя свое последнее испытание в 2017 году.

Автор: Инна Андалицкая