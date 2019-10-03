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В КНДР похвастались успешным запуском новейшей ракеты с подводной лодки

10:20, 03 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает информагентство ЦТАК.

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Запуск происходил на восточном побережье страны утром в четверг, 3 октября. По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты.

Северокорейские власти также утверждают, что никакой угрозы безопасности соседних стран не было.

На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи, а поздравления с успешным запуском лично направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Отметим, что Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, КНДР в среду, 2 октября, осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

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Теги: #КНДР#запуск ракеты КНДР