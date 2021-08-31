​​​​​​​Это первый признак активности с декабря 2018 года.

Северная Корея скорее всего, перезапускает свой ядерный комплекс в Йонбене.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, цитирует BBC.

Именно на этом комплексе, считают, производят плутоний, который используют в ядерном оружии.

Эксперты исследовали спутниковые снимки территории и пришли к выводам, что реактор сбрасывает охлаждающую воду с июля, что подтверждает его работу.

Читайте такжеИГИЛ взял на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула - СМИЭто был первый признак активности с декабря 2018 года – через несколько месяцев, когда Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Радиохимическая лаборатория того же комплекса, по данным специалистов, проработала 5 месяцев – до июля 2021 года, что позволяет предположить, что она отработала полную партию отработанного топлива.

В связи с новыми данными в МАГАТЭ заявили о "серьезной тревоге" и о нарушении резолюции Совбеза ООН.

Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие с тех пор, как изгнала инспекторов МАГАТЭ из страны, проведя свое последнее испытание в 2017 году.

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Автор: Яна Ставская