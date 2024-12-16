Официальный представитель президента ЮАР заявил, что "правовая ситуация не изменилась".

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашать правителя РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Как известно, ЮАР сейчас председательствует в G20 и будет принимать мероприятие.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в интервью пропагандистским росСМИ заявил, что причиной является действующий ордер Международного уголовного суда на арест главы Кремля.

По его словам, "правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге (город в ЮАР)". Магвенья добавил, что его страна "никак не может повлиять" на решение МУС, а потому по ордеру суда Путина должны арестовать на территории стран, которые ратифицировали Римский статут.

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Отметим, что следующий саммит G20 должен состояться в Йоханнесбурге 21-22 ноября 2025 года.

Ордер МУС на арест Путина

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Из-за этого Путин не приехал на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году. Москва настаивала на его участии, однако власти ЮАР не знали, что делать в ситуации, когда они обязаны арестовать своего гостя.

В 2024 году саммит "Большой двадцатки" был в Бразилии. В связи с этим Путин заявил, что не боится ордера МКС, но на мероприятие все же не поехал.

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