Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, ведь его не признают ни Россия, ни США, ни Китай. Об этом заявил правитель РФ Владимир Путин, сообщают росСМИ.
В частности, по словам диктатора, обойти решение МУС очень легко - достаточно подписать двустороннее соглашение между Россией и Бразилией, и тогда "не будет вопросов с ордером МУС".
В то же время Путин сообщил, что в этом году не поедет на саммит G20 в Бразилию, "чтобы не срывать саммит". К тому же он якобы считает "Большую двадцатку" "полезным форумом, если его не политизировать".
Как сказал Путин, власти РФ определят, кто на высоком уровне представит интересы страны-агрессора на саммите G20.
Ордер МУС на арест Путина - последние новости
В начале сентября российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию, но его не арестовали - несмотря на признание этой страной юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. По информации Bloomberg, Путин получил гарантии, что его не задержат во время визита в Монголию по ордеру МУС.
Впоследствии прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что Монголия должна объяснить, почему не арестовала Путина.
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