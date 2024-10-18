Как сказал правитель РФ, обойти решение МУС очень легко - достаточно подписать двустороннее соглашение.

Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, ведь его не признают ни Россия, ни США, ни Китай. Об этом заявил правитель РФ Владимир Путин, сообщают росСМИ.

В частности, по словам диктатора, обойти решение МУС очень легко - достаточно подписать двустороннее соглашение между Россией и Бразилией, и тогда "не будет вопросов с ордером МУС".

В то же время Путин сообщил, что в этом году не поедет на саммит G20 в Бразилию, "чтобы не срывать саммит". К тому же он якобы считает "Большую двадцатку" "полезным форумом, если его не политизировать".

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Как сказал Путин, власти РФ определят, кто на высоком уровне представит интересы страны-агрессора на саммите G20.

Ордер МУС на арест Путина - последние новости

В начале сентября российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию, но его не арестовали - несмотря на признание этой страной юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. По информации Bloomberg, Путин получил гарантии, что его не задержат во время визита в Монголию по ордеру МУС.

Впоследствии прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что Монголия должна объяснить, почему не арестовала Путина.

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