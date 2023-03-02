Япония пересчитала свои острова и обнаружила, что их на 7 тысяч больше, чем считалось ранее.

Цифровое картографирование, проведенное управлением геопространственной информации Японии (GSI), недавно показало, что на территории страны имеется 14125 островов. Это более чем вдвое превышает цифру в 6852, которая официально используется с 1987 года после отчета береговой охраны Японии.

Об этом пишет CNN. Как подчеркнули в GSI, новая цифра отражает прогресс в геодезических технологиях и детализацию карт, которые использовались для подсчета - это не изменило общую площадь земли, которой владеет Япония.

В GSI отметили, что, хотя нет международного соглашения о том, как подсчитывать острова, они использовали тот же критерий размера, что и предыдущее исследование 35 лет назад. Он включал подсчет всех естественных участков земли с окружностью не менее 100 метров. В новое число не входят никакие искусственно рекультивированные земли.

Видео дня

Территориальные споры Японии за острова

Напомним, острова, окружающие Японию, были в центре нескольких территориальных споров.

В частности, Япония претендует на оккупированные Россией Южные Курильские острова, которые Токио называет северными территориями. Спор началася с конца Второй мировой войны, когда советские войска захватили эти территории у Японии.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Япония вернулась к жесткой позиции по статусу Курильских островов. Впервые с 2003 года МИД страны назвал эту территорию незаконно оккупированной Россией.

В октябре прошлого года Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии относительно ее северных территорий и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.

Япония также заявляет, что имеет исторические права на необитаемые острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, которыми она сейчас управляет, но Китай неоднократно оспаривал эту претензию.

Между тем, Япония и Южная Корея по-прежнему вовлечены в более чем 70-летний спор о суверенитете островной группы, известной как Токто, контролируемой Сеулом и Такэсима, контролируемой Токио, в Японском море, которое Корея называет Восточным морем.

Вас также могут заинтересовать новости: