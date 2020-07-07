У побережья Японии быстро "растет" новый остров

Ученые ожидали, что новое образование вскоре распадется, но вместо этого оно только увеличивается.

Вулканический остров в Тихом океане, похоже, переживает период "высокого темпа роста". Фото из космоса подтвердили, что со середины июня его размеры увеличиваются.

Как пишет Newsweek, остров под названием Нисиносима расположен в 965 километрах от Токио. Впервые он выглянул из-под вод океана еще в 1970-х годах. Но остров начал расти в 2013-м после извержения подводного вулкана. Впоследствии еще один вулканический остров образовался за 500 метров от Нисиносимы. Но в 2014 году спутниковые снимки показали, что острова объединились и образовали одну массу суши.

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Ученые допускали, что второй остров распадется со временем. Однако, остров продолжал расти. И в прошлом месяце новые извержения вулкана привели к увеличению его размеров. Фото, сделанные спутником NASA 4 июля, зафиксировали тепловые показатели лавы. А фотографии с воздуха, сделанные Береговой охраной Японии, показали, что вулканическая активность с новой силой началась мае. И извержения пепла и лавы теперь в разы больше, чем в предыдущие месяцы.

Эксперты Управления геопространственной информации Японии утверждают, что с 19 июня до 3 июля южная часть острова расширилась почти на 152 метра. Тем временем, береговая охрана Японии сообщила, что наблюдения подтвердили усиление активности вулкана с 15 июня.

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А лава из центрального кратера стекает в воду с восточного побережья острова.

В заявлении Ногами Кенджи из Токийского института технологий сказал, что лава извергается в больших объемах, потому что магма близко к вершине центрального кратера. По его словам, остров будет увеличиваться, пока поток магмы не остановится.

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