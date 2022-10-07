Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.
За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.
Речь идет о постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу относительно Северных территорий Японии" (№8108).
В своем обращении украинский парламент заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.
Верховная Рада призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.
Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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