За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов ВРУ.

Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Речь идет о постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу относительно Северных территорий Японии" (№8108).

Видео дня

В своем обращении украинский парламент заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.

Верховная Рада призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Курильские острова: что известно о конфликте РФ и Японии

Курильские острова административно принадлежат к Сахалинской области России. Однако Япония считает это своей территорией и заявляет, что эти земли незаконно аннексировал СССР после Второй мировой войны.

В июне этого года Япония и Россия "обменялись" санкциями.