Отношения между странами обострились после полномасштабного нападения России на Украину.

Япония вернулась к жесткой позиции относительно статуса Курильских островов. Впервые с 2003 года МИД страны назвал эту территорию незаконно оккупированной Россией.

Об этом пишет Japan News.

В отчете министерства говорится о том, что так называемые Южные Курилы (Северные территории – принятое название у японцев) являются "неотъемлемой" частью территории Японии: "Северные территории - это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, они являются неотъемлемой частью Японии, однако в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

Япония называет российское вторжение в Украину "безобразием, которое подрывает основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии". Нынешние обстоятельства, считают дипломаты делают перспективы территориальных результатов переговоров неопределенными.

Япония настойчиво требует, чтобы Россия прислушалась к критике международного сообщества и вывела свои войска из Украины.

В документе также отмечается, что Япония возглавит усилия международного сообщества по предотвращению любых односторонних попыток изменить статус-кво силой, сотрудничая со странами, с которыми Япония разделяет фундаментальные ценности – демократию.

Токио заявляет об усилении усилий сотрудничества с США по обеспечению мира и безопасности страны.

МИД определяет отношения с Китаем как "одни из самых важных двусторонних отношений" для Японии, называет Южную Корею "важным соседом" и осуждает испытания баллистических ракет КНДР.

Судьба Курил

В конце Второй Мировой СССР объявил войну Японии. В ходе боевых действий советские войска полностью заняли Курильские острова.

Переговоры о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся между Японией и Россией фактически после окончания войны.

В последнее время российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Япония не признает российского суверенитета над южными Курильскими островами и считает их своими. Спор усилился после нападения РФ на Украину и осуждения Токио агрессии Кремля.

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