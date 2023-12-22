Ожидается, что это даст США дополнительные возможности для оказания военной помощи Украине.

Япония впервые за девять лет ограничений пересмотрела свои инструкции по экспорту оружия. Теперь страна готовится отправить в США ракеты противовоздушной обороны Patriot.

"Это имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления японско-американского альянса. Это будет способствовать не только безопасности Японии, но и миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси после объявления, которого цитирует Reuters.

Хотя экспортный контроль Японии до сих пор не позволяет ей поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны. Пересмотр правил может косвенно принести пользу Украине в войне с Россией. В частности, потому, что это дает Соединенным Штатам дополнительные возможности для оказания военной помощи Киеву.

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Как известно, система Patriot является одним из ряда сложных единиц противовоздушной обороны, предоставленных Западом для помощи Украине после вторжения России. Согласно предыдущим правилам, Япония могла экспортировать только компоненты вооружений и ей было запрещено поставлять готовую продукцию. Теперь она может экспортировать в страны, где находятся держатели патентов. Любой реэкспорт в третьи страны потребует разрешения Токио. Япония производит ракеты Patriot по лицензии американских компаний Raytheon и Lockheed Martin.

В то же время Токио также рассматривает возможность экспорта 155-мм артиллерийских снарядов, изготовленных по лицензии BAE Systems, в Великобританию. Представитель японского правительства пояснил, что экспорт рассматривается, когда страна, где находится владелец лицензии, подает официальный запрос. Штаты до сих пор были единственной страной, подавшей такой запрос.

Посол США в Японии Рам Эмануэль назвал это "историческим решением" и "выдающимся примером общей приверженности Японии сдерживанию".

Война в Украине - помощь союзников

Как ранее сообщал УНИАН, Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года.

В то же время недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти США и стран Европы сильно сомневаются в целесообразности продолжение поддержки Украины.

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