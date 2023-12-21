В случае провала придется искать "процедурные методы", отметил Майк Квигли.

Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года. Такое заявление в интервью Голосу Америки сделал конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли.

По его словам, в случае провала придется искать "процедурные методы". Политик надеется, что в Палате представителей не будут звучать сомнения в поддержке Украины.

"Наше решение о помощи Киеву дает сигнал как врагам, так и друзьям по НАТО. И я очень обеспокоен, что если мы затянем с помощью Украине, многие наши союзники сделают то же самое", - сказал Квигли.

При этом он добавил, что, если дойдет до провала рассмотрения пакета помощи Украине, есть "некоторые процедурные методы":

"В частности, попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть законопроекты "о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе. Я бы настаивал на других мероприятиях, которые обеспечили бы определенную сумму на три-четыре месяца. Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи".

Помощь Украине - актуальное

Как ранее писал УНИАН, потребность во внешнем финансировании в следующем году будет достигать 37,3 млрд долларов США. Цифра верифицирована экспертами МВФ. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, это на 4 млрд долларов меньше, чем планировалось.

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