Япония разрешит экспорт ракет для Patriot в США, которые впоследствии смогут передать их в Украину.

На этой неделе Япония официально оформит изменение в политике, которое снимет запрет на продажу ракет для Patriot, и это создаст возможность для дополнительных поставок таких ракет в Украину из США.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, Япония сможет экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что пополнит арсеналы Вашингтона и даст США "гибкость" в отправке большего количества средств ПВО в Украину.

Это изменение правил военного экспорта не будет прямо упоминать систему Patriot, но будет отвечать ключевому запросу администрации Байдена, заявили американские чиновники.

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Ожидается, что Япония объявит об этих изменениях уже в пятницу, 22 декабря. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет, а вторые представляют собой боеприпасы прямого поражения, которые нацелены непосредственно на ракеты и самолеты.

"Патриоты" не пойдут напрямую в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в Соединенные Штаты, чтобы пополнить запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается "относительно скоро", сообщил один из чиновников.

"Это снимет запрет на лицензированный оборонный экспорт, что позволит ракетам Patriot, произведенным в Японии, быть размещены на вооружении США. Конечным результатом будет высвобождение ракет Patriot, которые в противном случае Соединенные Штаты оставили бы для региона, что повысит их гибкость при отправке их на Украину", - пишет WP.

Усиление украинской ПВО

Во время прес-конференции президент владимир Зеленский заявил, что этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, одна такая система, а также ракеты к ней включены в последний пакет помощи от Германии.

Ранее Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усиление системы противовоздушной обороны (ПВО).

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