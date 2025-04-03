Специалисты не в восторге от подобной идеи, ведь четко понимают, насколько это сложный и дорогостоящий процесс.

Физики и специалисты в сфере ядерных технологий обычно скептически воспринимают заявления о возможности создания Украиной собственного ядерного оружия. Об этом в комментарии "Главкому" рассказал кандидат физико-математических наук, специалист в радиационной физике и ядерной безопасности, член правления "Украинского ядерного общества" Валерий Зуйок.

"Разработка ядерного оружия - чрезвычайно сложный технологический процесс, требующий значительных денежных ресурсов, научных кадров, специализированной инфраструктуры и доступа к обогащенному урану или плутонию. Украине, которая все еще является страной с развитой наукой и промышленностью, необходимы десятилетия на подобные проекты", - считает он.

Также специалист напоминает о международных обязательствах Украины, в том числе и по печально известному Будапештскому меморандуму. Нарушение этих обязательств может привести к международной изоляции, санкциям и потере поддержки от союзников, отмечает Зуйок.

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Эксперт отмечает, что ядерное оружие является дорогим не только на этапе его создания, но и потом - во время эксплуатации и хранения. Также нужны соответствующие самолеты и ракеты, которые были бы носителями ядерного оружия.

"Я не могу даже предположить, сколько на это нужно средств ежегодно. Блогеры и люди без профильного образования часто недооценивают эти факторы, или упрощают вопрос до политических лозунгов. Для физиков эти заявления выглядят как проявление популизма, который не учитывает реальных технологических вызовов", - подчеркнул Зуйок.

По его словам, в целом в экспертной среде бытует мнение, что на сегодня возвращение к ядерному статусу не является реалистичным, а потому не будет эффективным решением для усиления безопасности страны. Специалисты считают целесообразным сосредоточиться на развитии обычных вооружений в сотрудничестве с партнерами.

Что нужно, чтобы создать ядерное оружие

Если же теоретически Украина все же решит создать собственное ядерное оружие, несмотря на все политические и экономические последствия, этот процесс будет очень непростым, говорит Зуйок.

Так, для получения ядерного топлива, которым является оружейный уран или плутоний, Украине придется самостоятельно изготовить огромный парк газовых центрифуг для обогащения ядерного сырья. Приобрести это оборудование на рынке невозможно.

"А создание даже одной газовой центрифуги - сам по себе сложный технологический процесс", - предупреждает физик.

Также Украине придется самостоятельно спроектировать и построить химический комбинат для переработки отработанного ядерного топлива и выделения плутония.

"Для разработки эффективной, например, плутониевой бомбы, будет необходима еще и наработка высококачественного плутония Pu-239 оружейной чистоты, что довольно трудно, или даже невозможно сделать в реакторах типа ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор), которые работают на АЭС Украины. Эти первичные задачи являются технологически сложными, а на их внедрение требуется длительное время", - объясняет специалист.

Новая ядерная гонка: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне отступления США от своей давней роли защитника Европы страны континента задумались над созданием собственного арсенала ядерного сдерживания. В частности обсуждается возможность того, что Франция и Британия распространят свой ядерный зонтик на всю Европу.

По оценке американских специалистов, каскадное расширение количества ядерных стран в мире возможно в достаточно сжатые сроки. Достаточно будет первой страны, которая об этом объявит, чтобы доктрина нераспространения ядерного вооружения ушла в историю. Среди стран, которые захотят получить ядерное оружие как можно быстрее в частности называют Южную Корею, Японию, Саудовскую Аравию, Польшу и другие.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом предупреждал, что либо Киев станет членом НАТО, либо ему придется получить собственное ядерное оружие.

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